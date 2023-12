Bedrohte Schweinswale: Wie den Tieren geholfen werden könnte

Mehr Schutz für Meeressäuger 30.12.2023 | 29:40 min

Noch kann man die Rückenflossen der kleinen Meeressäuger in Nord- und Ostsee zumindest bei ruhiger See immer mal wieder auftauchen sehen. Doch die Bestände der Schweinswale sind rückläufig.

Nach Untersuchungen des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in Büsum erreichen viele der regelmäßig tot an deutschen Stränden gefundenen Tiere kaum noch die Geschlechtsreife. Schifffahrt, Plastikmüll, Umweltgifte, die Fischerei, aber auch Unterwasserlärm machen den nur etwa einen Meter achtzig großen Zahnwalen zu schaffen.

Ohne ihr Gehör können Schweinswale nicht jagen

Die Tiere orientieren sich an dem Echo ihrer eigenen Laute. Für unsere Ohren unhörbar erzeugen sie kleine Klicks, die sie auf ihren Beutezügen in unzähliger Zahl aussenden. An den Echos erkennen sie ihre Umgebung und können auch Beutefische identifizieren. Werden sie schwerhörig, zum Beispiel durch Explosionen oder Rammarbeiten am Meeresgrund, sind sie zum Tode verbannt, weil sie nicht mehr jagen können.