Experten: Nord- und Ostsee nutzen und schützen - geht das?

Meereswissenschaftler erwarten in den nächsten 25 Jahren einen massiven Wandel in Nord- und Ostsee: Laut Professorin Corinna Schrum vom Helmholtz-Zentrum Hereon werden sich die beiden Meere in den kommenden 25 Jahren "gravierend" verändern. Ursächlich dafür sind zum einen die Folgen des Klimawandels