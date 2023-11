Klimaneutralität: Wird die Nordsee zum CO2-Endlager?

Auch Kanada wendet das CCS-Verfahren zur Speicherung von CO2 an: Hier auf einer Anlage in der Nähe von Fort Saskatchewan.

Aus der Luft einfangen, verflüssigen und dann ab unter den Meeresboden - so will man künftig das Treibhausgas CO2 unschädlich machen. Wissenschaftler bezeichnen dieses Verfahren als "Carbon Capture and Storage" (kurz CCS).

Nordsee hat Potential für ein CO2-Endlager

Auch Dänemark will im Kampf gegen den Klimawandel CO2 in einem alten Ölfeld unter dem Meeresboden speichern. 08.03.2023 | 0:25 min

Die Nordsee bietet ein erhebliches CO2-Speicherpotential , denn im Meeresgrund gibt es viele erschöpfte Öl- und Gasfelder. Klaus Wallmann, Leiter der Forschungsabteilung Marine Geosysteme am Geomar-Zentrum in Kiel, beobachtet gemeinsam mit einem europäischen Forscherteam seit Jahren die vorhandenen CO2-Deponien in der Nordsee und der Barentssee, in denen Millionen Tonnen CO2 verpresst werden.

Prof. Klaus Wallmann, Leiter der Forschungsabteilung Marine Geosysteme am Geomar-Zentrum in Kiel

Wie das CCS-Verfahren funktioniert

So funktioniert das CCS-Verfahren: Bereits am Industriestandort oder in Kohlekraftwerken wird das CO2 abgetrennt, komprimiert und verflüssigt. Per Rohrleitungen oder Schiff gelangt das flüssige Gas zum Endlagerstandort in der Nordsee.