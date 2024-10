Expertin: Menschenrechte sind zum "Schimpfwort" geworden

Trotzdem einigten sich die EU-Staatschefs im Oktober auf schnellere Abschiebungen. Mit großem Konsens. Warum es ein Fehler ist, sich nur auf die Rückkehr zu konzentrieren, erklärt Dr. Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien im Interview mit der ZDFheute.

ZDFheute: Warum hat die EU so viele Schwierigkeiten, effektiv abgewiesene Migranten abzuschieben?

Judith Kohlenberger: Teilweise liegt es an den Herkunftsländern: es gibt Verzögerungen, beispielsweise werden Reisedokumente nicht ausgestellt. Teilweise hängt es an den Personen, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Das ist ja keine freiwillige Ausreise, sondern eine, die durch die Bundespolizei und auch Frontex begleitet wird. Und es ist wichtig auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit zu bleiben.

Diese Migranten überweisen oft sehr hohe Beträge - aus Sicht des Herkunftslandes - an ihre eigene Familie zurück. Das sind finanzielle Transferleistungen, die zum Beispiel durch Schwarzarbeit entstehen.

In manchen Herkunftsstaaten machen diese Transfers mehr aus, als die gesamten Entwicklungshilfegelder aus dem sogenannten Globalen Norden zusammen.

Kaum ein Thema spaltet Europa so sehr wie die Migration. 2015 herrschte Willkommenskultur, seitdem schwenkt die EU zu einem härteren Umgang mit Geflüchteten.

Es braucht keine neuen Gesetze. Das Problem ist die Umsetzung. Dieses Defizit gibt es nicht nur bei Abschiebungen. Darüber spricht man politisch sehr gerne, weil da ein breiter Konsens in der europäischen Bevölkerung herrscht.

Dieses Defizit sehen wir auch bei den Aufnahme- und Unterbringungsstandards für geflüchtete Menschen. Dass es in manchen Mitgliedsstaaten de facto unmöglich geworden ist, einen Asylantrag zu stellen. Auch da sehen wir ein Umsetzungsdefizit. Und das ist die große Archillesferse innerhalb der EU.

ZDFheute: Abschiebungen wären also nicht das Hauptproblem?

Selbst wenn wir es schaffen Abschiebungen durchzuführen, hätten wir trotzdem nicht alle wichtigen Baustellen in der Asylpolitik bearbeitet. Es bräuchte eine pragmatische Herangehensweise. Zum Beispiel haben wir derzeit bei geflüchteten Frauen in Deutschland und Österreich , vor allem Personen aus Syrien und Afghanistan . Derzeit sind Abschiebungen dorthin nicht möglich.

ZDFheute: Wo sind eigentlich in dieser Debatte die Menschenrechtsstandards geblieben?

Es gab damals Flüchtlingsschiffe mit Juden, die zum Beispiel an der Küste zurückgewiesen wurden - das, was man heute als "illegaler Pushback" bezeichnet - und in einen sicheren Tod geschickt wurden. Genau deshalb gibt es das Recht auf Asylantragstellung.