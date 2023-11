G20-Gipfel: Modi vertritt bei G20 Bharat statt Indien

Zum G20-Gipfel in Neu Delhi ist ein Streit über die Bezeichnung des Landes ausgebrochen. Beim Gipfelauftakt setzt Premier Modi direkt ein Zeichen.

Premierminister Modi hinter einem Schild mit der Bezeichnung "Bharat" Quelle: epa

Spekulationen über eine Umbenennung Indiens haben zum Auftakt des G20-Gipfels in der Hauptstadt Neu-Delhi neue Nahrung erhalten. Als Regierungschef Narendra Modi das Treffen am Samstag für eröffnet erklärte, saß er hinter einem Tischschild mit der Aufschrift "Bharat". Bislang war bei solchen Veranstaltungen die Bezeichnung "Indien" üblich.

Bharat oder Indien: Kontroverse über Landesnamen

Das offizielle G20-Logo für den Gipfel wiederum trägt beide Namen - "Bharat" in Hindi und "India" in Englisch. In seiner Rede auf Hindi, der Sprache, die von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen wird, sagte Modi: "Bharat heißt die Delegierten als Präsident der G20 willkommen".

Indien wird in den heimischen Sprachen auch als Bharat, Bharata oder Hindustan bezeichnet - die Namen aus der vorkolonialen Zeit. Präsidentin Droupadi Murmu hatte sich Anfang der Woche in einer Einladung zu einem Empfang der G20-Staats- und Regierungschefs als "Präsidentin von Bharat" bezeichnet und damit eine Kontroverse im Land ausgelöst.

Neu-Delhi empfängt die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Volkswirtschaften zum Gipfeltreffen der G20 in einem neuen, 300 Millionen Dollar teuren, muschelförmigen Kongresszentrum. Es trägt den Namen "Bharat Mandapam". Einige Befürworter des Namens Bharat behaupten, dass "Indien" von den britischen Kolonialherren eingeführt wurde.

Historiker: Name stammt aus vorkolonialer Zeit



Historiker betonen dagegen, dass der Name bereits Jahrhunderte vor der Kolonialherrschaft entstand. Die Bezeichnung Indien kommt vom Fluss Indus, der auf Sanskrit Sindhu genannt wird. Die hindunationalistische Organisation Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) hat immer darauf bestanden, das Land Bharat zu nennen.

