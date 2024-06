Ballons: Nordkorea schickt Müll, Südkorea Botschaften

Müll-Ballons mit Altpapier und Plastik beladen

Südkorea sendet politische Botschaften über die Grenze

In den Flugblättern kritisieren sie die autoritäre Führung des abgeschotteten Nachbarlands. Die Aktionen der südkoreanischen Aktivisten gelten in Südkorea als umstritten.

Nach Berichten südkoreanischer Medien unternahmen am Donnerstag und Freitag zwei verschiedene Gruppen solche Flugblattaktionen. Pjöngjang reagiert auf politische Botschaften von außen in der Regel empfindlich und wirft der Regierung in Seoul vor, solche Ballonaktionen privater Gruppen zu unterstützen.

Südkorea reagierte bereits mit K-Pop an der Grenze

Südkorea werde wieder Lautsprecheranlagen an der Grenze aufstellen und Durchsagen in Richtung Nordkorea senden, teilte das Präsidialamt in Seoul am Sonntag nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit.