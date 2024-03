New York: Wolkenkratzer als große Gefahr für Vögel

Vor allem New Yorks Wolkenkratzer und riesige Flächen aus spiegelndem Glas stellen eine große Gefahr für Vögel dar. Quelle: Reuters

New York ist nicht nur ein beliebtes Reiseziel vieler Menschen, sondern auch das zahlreicher Vögel. Obwohl New York City die am dichtesten besiedelte Stadt der USA ist, leben über 350 Vogelarten im weltberühmten Central Park. Doch die Wolkenkratzer in der Stadt sind eine regelrechte Todesfalle für die Tiere.

Die "Welthauptstadt" unterliegt stetigem Wandel. Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und wirtschaftlichen Hintergrund zeichnen hier ein Bild von ihrer Stadt. 09.09.2023 | 43:21 min

New York City: Eule Flaco als inoffizielles Wahrzeichen

Ein trauriges Beispiel ist die Eule Flaco . Er wurde zum inoffiziellen Wahrzeichen der Stadt, nachdem er 2023 aus seinem Zookäfig befreit wurde und anschließend im Central Park oder auf Fensterbänken die New Yorker entzückte. Als Flaco im vergangenen Februar - vermutlich nach einer Kollision mit einem Haus - gestorben ist, hielten kurz darauf etwa hundert Fans an einer Eiche im Central Park eine kleine Gedenkfeier ab. Hier ist auch der 7-jährige Ciarán oft mit seinem Vater hergekommen:

Ich habe Flaco oft mit meinem Fernrohr besucht, wenn es draußen dunkel geworden ist. Ciarán Wiltshire, 7 Jahre alt

Einkaufstüten, Flaschen oder leere Tuben – jedes Jahr landen Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Meeren. 13.04.2022 | 5:43 min

Live-Ticker für Vogelsichtungen im Central Park

Wann Flaco wo war, konnte online eingesehen werden. Auf X (ehemals Twitter) verfolgen knapp 100.000 Menschen die Vogelsichtungen in New York, die Hobby-Ornithologe David Barrett dort auf dem Account "Manhattan Bird Alert" postet - auch die von Flaco. Weil sich dann innerhalb kürzester Zeit viele Menschen versammeln, um einen Blick auf die Vögel zu erhaschen, werden diese Live-Standorte auch kritisch gesehen. Deswegen bittet Barrett in seinen Meldungen, leise in der Nähe der Vögel zu sein.

Die Eule Flaco galt für viele New Yorker als inoffizielles Wahrzeichen der Stadt.

Er argumentiert gegenüber ZDFheute, dass sein Live-Ticker zu einem größeren Bewusstsein für Vögel und die Natur im Allgemeinen führe und weist darauf hin, dass die Vögel in den seltensten Fällen durch übereifrige Vogelbeobachter sterben, sondern eher durch Zusammenstöße mit Gebäuden. Denn Flaco ist nicht der einzige Vogel, der wahrscheinlich so verendet ist, im Gegenteil.

Gefahr für Vögel: Wolkenkratzer aus Glas

Gerade New Yorks Wolkenkratzer und riesige Flächen aus spiegelndem Glas stellen eine Gefahr für Vögel dar. Die Naturschutz-Organisation New York City Audubon schätzt, dass jedes Jahr zwischen 90.000 und 230.000 Vögel durch die Kollision mit Häusern in New York verenden.

Statistik versus Gefühl : Wie gefährlich ist New York City? Die Kriminalität in New York ist laut Statistiken gesunken. Trotzdem fühlen sich die New Yorker zunehmend unsicher. Luisa Nenner, New York City

Die meisten der 3,5 Milliarden Zugvögel sind nachts entlang der Route Atlantic Flyway unterwegs. Das künstliche Licht der Städte zieht die Vögel an, verwirrt sie und macht sie anfällig für Kollisionen mit Fenstern. In ihnen spiegeln sich tagsüber zudem die Umgebung und der offene Himmel, was die Tiere nicht von ihrer äußeren Umgebung unterscheiden können.

Freiwillige retten verletzte Vögel in Tierklinik

Freiwillige des "Project Safe Flight" zählen während der Zeit des Vogelzugs jeden Morgen, wie viele bei der Kollision mit Hochhäusern verendet sind und bringen die noch zu rettenden Vögel ins Wild Bird Fund, einer gemeinnützigen Tierklinik. Nach erfolgreicher Behandlung schicken die Mitarbeiter dort sie wieder auf ihre Reise.

Sebastian Steinau vermittelt Luxuswohnungen für Millionen von Dollar. 17.01.2023 | 6:55 min

Vogelschutz: New York ändert Regeln für Neubauten

Die Stadt New York hat das Problem erkannt: Seit 2021 müssen alle Neubauten und große Renovierungen vogelfreundliches Material, etwa weniger reflektierendes Glas, verwenden und nachts nicht erforderliche Außenbeleuchtungen an Gebäuden der Stadt ausgeschaltet werden. Auch Design kann bereits eine große Wirksamkeit haben: Markierungen auf den Fenstern können Vögeln helfen, die Struktur zu erkennen.

Nach einer vogelfreundlichen Renovierung des Javits Convention Center in Manhattan wurden rund 90 Prozent weniger tote Vögel am Gebäude gefunden, so die Naturschutz-Organisation New York City Audubon.

Sie entwickeln sich regelrecht zur Plage: Krähen und Raben breiten sich immer mehr in den Städten und Dörfern aus. Viele Anwohner sind genervt von ihrem Krach und ihrem Dreck. 07.08.2022 | 28:40 min

Jeder kann etwas zum Vogelschutz beitragen

Doch auch die New Yorker selbst können helfen, das Vogelsterben zu stoppen. Ein einfacher erster Schritt ist es, nachts das Licht auszuschalten, raten Experten. Mithilfe der Online-Plattform BirdCast können die Anwohner checken, in welchen Nächten besonders viele Zugvögel über den Städten entlang der Atlantic Flyway Route erwartet werden und dann dementsprechend die Lichter ausschalten. Denn jedes nicht beleuchtete oder nicht reflektierende Fenster kann einen Unterschied machen.