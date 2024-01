400 Jahre NYC: Was Sie noch nicht über New York wussten

Seit 1895 ist Lombardi's Pizza in der Spring Street 31 in Betrieb und ist damit die älteste Pizzeria der USA . Sie ist mittlerweile eine von rund 1.600 Pizzerien in der Stadt. Fragt man die New Yorker nach ihrer Meinung, dann gibt es dort natürlich die besten Pizzen weltweit. Was beim Verzehr allerdings zu beachten ist: "Ein New Yorker isst seine Pizza niemals mit Messer und Gabel." Seit den 1960er Jahren ist der Preis für ein Stück Pizza etwa so hoch wie der Preis für eine Fahrt mit der Subway. Bekannt ist dieser Grundsatz als "Pizza-Prinzip".