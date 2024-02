350 Millionen Strafe: Was das Trump-Urteil bedeuten könnte

In New York hat Donald Trump die nächste juristische Niederlage erlitten: Der ehemalige US-Präsident und aktuelle Präsidentschaftsbewerber wurde in einem Betrugsprozess rund um sein Unternehmen zu einer Geldstrafe in Höhe von rund 355 Millionen Dollar (etwa 330 Millionen Euro) verurteilt. Diese Summe muss er innerhalb von 30 Tagen zahlen oder eine Kaution hinterlegen.