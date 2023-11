Anklage gegen Kurz: Worum geht es im Verfahren?

Kurz soll, so der Vorwurf, im "Ibiza"-Untersuchungsausschuss falsch darüber ausgesagt haben, inwieweit er in die Pläne rund um die Staatsholding ÖBAG eingebunden war. Die ÖBAG vertritt den Staat als Anteilseigner in einigen der wichtigsten österreichischen Unternehmen, darunter die Post und Energieversorger. Ein wichtiger Posten, der dem Bundeskanzler tatsächlich nicht egal sein dürfte. Kurz selbst hatte im März 2021 noch wörtlich gesagt: