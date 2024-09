Wahl in Österreich: Könnte Hochwasser die Wahl entscheiden?

Österreich von Krisen geprägt

Österreich wählt am 29. September einen neuen Nationalrat, die Abgeordnetenkammer des österreichischen Parlaments. Das politische System funktioniert ähnlich wie in Deutschland und der Bundespräsident ernennt nach der Wahl den Bundeskanzler. Seit der letzten Nationalratswahl 2019 regierte eine Koalition der konservativen ÖVP und der Grünen. Vorwahlumfragen zufolge wird es für diese Koalition rechnerisch nicht mehr reichen.

Was wird am Sonntag gewählt in Österreich?

Diese Legislaturperiode ist aber auch markiert durch den Wiederaufstieg der FPÖ nach der - ebenfalls skandalträchtigen - Ibiza-Affäre im Jahr 2019. An dieser Affäre war die letzte österreichische Bundesregierung zerbrochen. Unter der Führung von Herbert Kickl liegt die rechtspopulistische FPÖ seit Monaten in den Umfragen vorn. Spitzenkandidat Kickl stemmte sich gegen die Impfpflicht und treibt die schwarz-grüne Koalition in der Migrationsdebatte vor sich her.