Indonesien: Ex-General Prabowo erklärt sich zum Sieger

Ex-General, aussichtsreichster Kandidat und wohl auch Wahlsieger in Indonesien: Prabowo Subianto

Verteidigungsminister Prabowo Subianto hat sich zum Sieger der Präsidentschaftswahl in Indonesien erklärt. Nach ersten Schnellauszählungen kommt der Ex-General auf etwa 60 Protent der Stimmen. Offizielle Ergebnisse werden nicht vor März erwartet, die Schnellauszählungen haben sich in der Vergangenheit jedoch als zuverlässig erwiesen. Alle Berechnungen zeigten, dass der Gewinner bereits nach der ersten Wahlrunde feststehe, sagte Prabowo.

Prabowos Kontrahenten - der frühere Gouverneur von Jakarta und Ex-Bildungsminister Anies Baswedan und der Gouverneur der Provinz Zentraljava Ganjar Pranowo - lagen mit etwa 25 Prozent und 16 Prozent weit abgeschlagen dahinter. Prabowo müsste somit nicht einmal in eine Stichwahl, die für Juni geplant war.

Sorge um demokratische Errungenschaften

Subianto hatte unter der bis 1998 andauernden Herrschaft von Militärmachthaber Suharto in der Armee gedient. 1998 wurde er entlassen - aufgrund von Vorwürfen, er habe die Entführung von Demokratieaktivisten angeordnet. Dem ehemaligen Schwiegersohn Suhartos werden Menschenrechtsverletzungen und die Entführung von demokratischen Aktivisten in den 1990er Jahren vorgeworfen. Prabowo hat die Vorwürfe stets bestritten, er wurde nie juristisch belangt.

Vize-Präsident Gibran eigentlich zu jung für das Amt

Aufregung gab es noch einmal am vergangenen Wochenende, als ein Dokumentarfilm des prominenten Investigativjournalisten Dandhy Laksono im Netz viral ging. In "Dirty Vote" wird Jokowi vorgeworfen, staatliche Mittel genutzt zu haben, um die Wahl zugunsten Prabowos und seines Sohnes zu manipulieren. Das Video wurde millionenfach geklickt - hat aber offenbar am Wahlausgang nichts geändert.