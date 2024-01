Baerbock besucht Südostasien: Austeilen und Einstecken

Es ist nicht lange her, da wusste man nicht, wo Annalena Baerbock (Grüne) unbeliebter war: in der kommunistischen Parteiführung (KP) in Peking oder in der sozialdemokratischen Fraktionsführung in Berlin. Wann immer die deutsche Außenministerin zu einer Asien-Reise aufbrach, dauerte es nicht lange, bis die Staatspresse in China einen Grund sah, über die "Anti-China-Ministerin" zu klagen.