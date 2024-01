Wahl in Taiwan: Wie China Einfluss auf Junge nehmen will

In Taiwan stehen Wahlen an. Doch es ist keine normale Abstimmung. Über allem steht der Machtanspruch Chinas. 10.01.2024 | 6:36 min

Chinas Anspruch auf Taiwan

Pekings Staatsführung betrachtet die demokratische Insel als Teil ihres Staatsgebiets und droht immer wieder mit " Wiedervereinigung ". Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen hat sie zur Schicksalswahl erklärt: Für die Menschen in Taiwan seien sie eine Entscheidung zwischen Krieg oder Frieden.

TikTok und Co. als Chinas Werbekanäle

Doch China übt auch auf eine sehr subtile Weise Einfluss aus, über Messenger- und Video-Apps wie TikTok oder Xiaohongshu. Ho Cheng-hui nennt sie "Chinas Werbekanäle". Wie viele ihrer Freundinnen und Freunde nutzt auch Wen Hsu diese Apps manchmal und macht sich Sorgen: "Ich glaube, der Krieg findet auf eine andere Weise statt. Es ist ein Krieg, der über Kultur ausgetragen wird", sagt die 19-Jährige. Es gibt in den Apps auch Inhalte aus Taiwan, aber aus Festland-China sehr viel mehr - und auch die sind in Taiwan beliebt, denn auf beiden Seiten der Taiwan-Straße ist Mandarin offizielle Amtssprache.

Das verändere das Bild, dass junge Taiwaner von China haben: "Da werden immer nur die schönen Seiten von China gezeigt, Reiseziele, Essen. Aber von Menschenrechtsverletzungen in Tibet oder Xinjiang oder Hongkongs sogenanntem Sicherheitsgesetz erfahren sie dort nichts", sagt Wen Hsu.

Jugend sieht China nicht als Bedrohung

Sorge um Verwässerung von Taiwans Identität

Das liege auch an den Formaten: sehr kurze Videos, die in wenigen Sekunden die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer erregen sollen. Das führe zu einer fragmentierten Informationsvermittlung, in der sich komplexe Zusammenhänge wie Geopolitik nur schwer erklären lassen.