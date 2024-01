Ballon-Überflüge: Taiwan wirft China Einschüchterung vor

Nach mehreren Sichtigungen verdächtiger chinesischer Ballons über Taiwan hat das Land Peking vorgeworfen, die Bevölkerung damit einschüchtern zu wollen. Das Vorgehen Chinas sei eine "Grauzonen-Taktik", um damit die Moral der Menschen zu beeinflussen, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in Taipeh mit. Hintergrund könnte die kommende Wahl in Taiwan am 13. Januar sein.