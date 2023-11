Desinformation - die Waffe der Mächtigen | Terra-X-Kolumne

Von Pharao Ramses bis Trump: Fake News gibt es schon lange, verstärken sich aber durchs Internet. Gezielt verbreitet dienen sie in Krisen und Kriegen als unterschätzte Waffe.

Eine der frühesten belegten Geschichten über Desinformation reicht zurück ins Jahr 1274 vor Christus, als Pharao Ramses II nach einem Feldzug gegen die Hethiter seinem Volk von einem Sieg berichtete, obwohl die ägyptische Armee die Schlacht in Wahrheit verloren hatte.

Sein Motiv ist aus heutiger Sicht relativ eindeutig, denn die durch den Pharao bewusst verbreiteten Fehlinformationen sorgten dafür, dass er weiter an der Macht bleiben konnte. Die Geschichte der Desinformation ist lang - trotzdem steht der Begriff "Fake News" erst seit 2017 im Duden.

Über 30.000 irreführende Aussagen in Amtszeit von Trump

Dass dieser Eintrag im Rechtschreibwörterbuch mit dem Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump im selben Jahr zusammenhängt, mag nur ein Zufall sein. Dass eben jener Präsident laut einer Zählung der "Washington Post" im Laufe seiner Amtszeit aber über 30.000 falsche oder irreführende Aussagen getätigt hat, jedoch sicher nicht.

Neben Lügen zu den Themen Einwanderung , Gesundheitsvorsorge und Corona-Pandemie hatte sich Trump insbesondere auf die verlorene US-Wahl 2020 eingeschossen. Sein Motiv, die Erhaltung seines Status als einer der mächtigsten Personen seiner Zeit, unterscheidet sich dabei offensichtlich nur wenig von dem des Ägypterkönigs Ramses.

Nichts passiert zufällig - Desinformation und der Klimawandel

Wie bei jedem Thema mit globaler Relevanz kursiert auch zum menschengemachten Klimawandel eine große Menge an Desinformation - obwohl die physikalischen Grundlagen und der Einfluss des Menschen auf die globale Erwärmung bereits seit Jahrzehnten ausreichend belegt sind.

Eine Datenanalyse des Instituts für strategischen Dialog zeigt, dass beispielsweise während der UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow signifikant mehr irreführende und falsche Informationen zum Klimawandel verbreitet wurden, als direkt davor oder danach, insgesamt über 200.000 Social-Media-Beiträge. Solche gewaltigen Wellen von Desinformation, die nachweislich zu einem großen Teil von Lobbyisten der fossilen Brennstoffindustrie bezahlt und angestoßen werden, haben das Leugnen der wissenschaftlichen Tatsachen und damit ein Verzögern von Klimaschutzmaßnahmen zum Ziel.

Wie Fake News zu physischer Gewalt führen

Das wissentliche Verbreiten von Fake News zum eigenen Vorteil stellt eine moralisch fragwürdige bis illegale Tat dar. Aber wie wird Desinformation zur Waffe? Im Duden wird der Begriff "Waffe" als ein "Mittel zum Angriff auf einen Gegner" beschrieben. Auch wenn die meisten Beispiele eindeutig auf Hieb-, Stich- oder Feuerwaffen hindeuten, sind geistige und psychologische Waffen hier nicht ausgeschlossen.

Gezielte Desinformationskampagnen können sich auch in physischer Gewalt äußern. Dem Sturm auf das US-Kapitol 2021 ging eine Flut von falschen Behauptungen des scheidenden Präsidenten Donald Trump voraus. Seine Anhänger, blind vor Wut auf das System, folgten seinem Aufruf zum Kapitol zu ziehen und sich das Land zurückzuerobern. Fünf Menschen verloren dabei ihr Leben.

Desinformation als Waffe im Ukraine-Krieg

Gleichermaßen nutzt auch Russlands Präsident Wladimir Putin riesige Troll-Armeen als Waffe im Krieg gegen die Ukraine , um seine Propaganda im Internet zu verbreiten. Die Schreibsoldaten des Kremls fluten das Internet täglich mit Lügen und Desinformation. Mal explizit in Form von Parolen oder Karikaturen, dann wieder unterschwellig verpackt in scheinbar harmlosen Berichten über Alltagsthemen oder in Form von plumpen Hasskommentaren.

Immer jedoch mit dem Ziel, Tatsachen über die Menschenrechtsverletzungen und grausamen Kriegsverbrechen zu verzerren sowie letztendlich die demokratischen Strukturen der westlichen Welt anzugreifen. Der Kreml führt diesen Krieg insbesondere in den sozialen Medien der westlichen Länder und macht sich diese als psychologische Waffe zunutze.

Desinformation als Waffe darf nicht unterschätzt werden

Von den Machtphantasien eines Pharao Ramses und Donald Trumps, den finanziellen Interessen der fossilen Lobby bis hin zur menschenverachtenden Kriegsführung des russischen Regimes - die Motive für eine gezielte Verbreitung von Falschinformationen haben eines gemein: Sie nutzen Desinformation als Waffe, deren Einfluss auf unsere demokratische Gesellschaft wir nicht unterschätzen dürfen.

