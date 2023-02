Gyal Lo ist Soziologe und hat mehr als 50 Internate in Tibet besucht und seine Erlebnisse analysiert. Seitdem prangert er systematische Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat an: Die Zwangsumsiedlung von zwei Millionen tibetischen Nomaden, die Zwangsinternate für Schulkinder, das Sammeln von Massen an DNA der Tibeter. Ende 2020 floh Gyal Lo nach Kanada. In seiner Heimat drohten dem Menschenrechtsaktivisten Repressalien.