Taiwan-Wahl 2024: Wie China die Wahlen für sich nutzt

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nannte in seiner Neujahrsansprache die "Wiedervereinigung" mit Taiwan "historisch unvermeidbar". Beide Seiten der Taiwanstraße sollten an diesem Ziel arbeiten. Die Einverleibung Taiwans will Xi noch in seiner Amtszeit erreichen. Nicht "Ob" ist in der Volksrepublik die Frage, nur "Wann" und "Wie".