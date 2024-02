Indonesien: Warum Europa gespannt auf die Wahl blickt

Der Schwiegersohn des früheren Diktators Suharto, der frühere General Prabowo Subianto, will nächster Präsident Indonesiens werden.

Indonesien ist ein junges Land. Wenn die Menschen in dem riesigen Inselreich an diesem Mittwoch wählen gehen, um den Nachfolger des populären Präsidenten Joko Widodo, genannt Jokowi, zu bestimmen, dann sind mehr als die Hälfte der 205 Millionen Wahlberechtigten zwischen 17 und 39 Jahre alt. Viele waren noch gar nicht auf der Welt, als der brutale Langzeit-Diktator Suharto 1998 gestürzt wurde.

Indonesiens neue Hauptstadt: Sauberer, grüner, besser. Ein Prestigeprojekt der Regierung. 08.11.2023 | 6:37 min

Schwiegersohn von Ex-Diktator nächster Präsident?

Jetzt strebt Prabowo Subianto, der Schwiegersohn des früheren Diktators Suharto, an die Macht: In Umfragen liegt der Ex-General gegenüber seinen beiden Mitbewerbern klar vorn. Bei der jungen Wählerschaft kommt der 72-Jährige gut an - gerade wegen seiner Social-Media-Kampagne.