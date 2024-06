Nach Tod von Ebrahim Raisi: Wer wird Irans neuer Präsident?

Die Stimmung auf Teherans Straßen ist dieser Tage gespalten. Nachdem Präsident Raisi bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist, wird Ende des Monats sein Nachfolger gewählt. Da sind diejenigen, die am 28. Juni auch wirklich zur Wahl gehen wollen. Und diejenigen, die desillusioniert sind. "Hat sich jemals etwas geändert, wenn wir wählen gegangen sind?", sagt eine junge Frau dem ZDF-Team. Und eine Studentin sagt:

Studentin in Teheran

Was die Menschen erwarten, ist bisher nicht eingetreten. Deswegen glaube ich, dass die Wahlbeteiligung niedrig sein wird.

Nach Fristende: Wächterrat in Iran prüft Bewerber

"Das Verhalten des Wächterrats bei einer Wahl war noch nie leicht vorherzusagen, und so ist es auch dieses Mal", sagt Mohammad Ali Abtahi. Er ist Bürgerrechtler und ehemaliger Vizepräsident des Iran . "Wenn die Atmosphäre offener wäre, würden sicherlich mehr Menschen zur Wahl gehen. Davon würde auch das System profitieren. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Atmosphäre öffnen wollen," so Abtahi.

Zum tödlichen Hubschrauberabsturz des iranischen Präsidenten wurden Sabotage-Spekulationen laut. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht, heißt es nun in einem Militärbericht.

Ex-Präsident Mahmud Ahmadineschad will antreten

Unter den mehr als 35 Namen auf der vorläufigen Kandidatenliste sticht einer besonders hervor: Mahmud Ahmadineschad will es noch einmal wissen. Er war iranischer Präsident von 2005 bis 2013 - Hardliner, durch antisemitische Äußerungen und die Leugnung des Holocausts international in Kritik geraten.

Innenpolitisch war Ahmadineschad nicht minder umstritten. 2021 und 2017 wurde er von der Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen. Vieles spricht dafür, dass er bei der Staatsmacht in Ungnade gefallen ist. Fraglich also, ob er Ende Juni auf dem Wahlzettel stehen wird.