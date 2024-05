Nach Tod von Präsident Raisi: Wie geht es im Iran weiter?

Der Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord ist auf einem Berg im Nordwesten des Iran gefunden worden - mehrere iranische Medien meldeten daraufhin am Montagmorgen den Tod des Staatschefs

Raisi war am Sonntagnachmittag zusammen mit Außenminister Hussein Amirabdollahian auf der Rückreise von einem Treffen mit dem Präsidenten des Aserbaidschan, Ilham Aliyev, als ihre Maschine bei dichtem Nebel vom Radar verschwand. Rettungskräfte suchten stundenlang nach dem Hubschrauber , ehe das Wrack am frühen Morgen entdeckt wurde.

Verfassung: Vizepräsident übernimmt vorerst Amtsgeschäfte

Irans Kabinett ist am Montagmorgen erneut zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Darüber berichteten iranische Medien übereinstimmend. Der erste Vizepräsident, Mohammed Mochber, hatte bereits am späten Abend eine Sitzung geleitet. Er würde gemäß Protokoll im Todesfall Raisis die Regierungsgeschäfte übernehmen.

Der Vizepräsident ist "sowieso jener, der eigentlich die Amtsgeschäfte von Raisi durchaus schon in großen Mengen übernommen hat", erläutert der Politologe Ali Fathollah-Nejad im ZDF heute journal.

Suche nach verunglücktem Helikopter im Iran: Rettungsmannschaften durchkämmten am Sonntag bei dichtem Nebel eine bewaldete Gebirgsregion im Nordwesten des Landes.

Die iranische Regierung erklärte am Montagmorgen, sie werde nach dem Tod des Präsident Ebrahim Raisi ohne "die geringste Störung" weiterarbeiten. "Der hart arbeitende und unermüdliche Präsident des iranischen Volkes (...) hat sein Leben für die Nation aufgeopfert", erklärte die Regierung.

Präsidentschaftswahlen innerhalb von 50 Tagen

Experte befürchtet Machtkampf in Teheran

Mangels Alternativen dürfte sich die Suche nach einem langfristigen Nachfolger für Raisi schwierig gestalten. Und insbesondere Amirabdollahian war als Außenminister seit Beginn des Gaza-Kriegs verstärkt in die Öffentlichkeit gerückt und hatte zahlreiche Reisen zu Verbündeten unternommen. Die Wahl eines neuen Präsidenten sei "durchaus krisenhaft", sagt Fathollah-Nejad im ZDF.

In Teheran dürfte ein heftiger Machtkampf ausbrechen, schrieb auch der Iran-Experte Arash Azizi in einer Analyse für die US-Zeitschrift "The Atlantic". Raisis Passivität habe Herausforderer unter den Hardlinern ermutigt. Sie würden seine schwache Präsidentschaft als Chance sehen, schrieb Azizi. "Der Tod von Raisi würde das Machtgleichgewicht zwischen den Fraktionen innerhalb der Islamischen Republik verändern."