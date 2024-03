Separatistenführer Puigdemont will nach Spanien zurückkehren

Der 2017 ins Exil geflüchtete Separatistenführer Carles Puigdemont hat seine Rückkehr nach Spanien angekündigt - und damit in seiner Heimat prompt Aufsehen, Empörung und Unruhe ausgelöst. Puigdemont wolle nach Spanien zurück und am 12. Mai bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Katalonien als Spitzenkandidat antreten, sagte sein Anwalt Gonzalo Boyé in einem Interview des katalanischen Radiosenders RAC1.