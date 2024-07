Russischer und chinesischer Kampfjet-Flug vor Alaska

Kampfjets aus Russland und China haben sich bei einer gemeinsamen Patrouille dem US-Bundesstaat Alaska genähert. Strategische Bomber vom Typ Tu-95MS und chinesische Maschinen vom Typ Xian H-6 seien am Mittwoch über der Tschuktschen- und der Beringsee sowie dem nördlichen Pazifik unterwegs gewesen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Während des fünfstündigen Fluges hätten die Besatzungen in allen Phasen zusammengearbeitet. Die gemeinsame Patrouille habe das gegenseitige Vertrauen und die Koordination zwischen beiden Seiten vertieft, sagte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums.

USA und Kanada geben Entwarnung

Spannung zwischen USA und Russland verschärft

Russland hatte am Sonntag nach eigenen Angaben Kampfjets losgeschickt, um zwei strategische US-Bomber daran zu hindern, seine Grenze über der Barentssee in der Arktis zu überqueren.

Die US-Luftwaffe betont, dass sich ihre Kampfjets bei ihren routinemäßigen Flügen über internationalen Gewässern in neutralem Luftraum bewegen und sich an internationales Recht halten. In den vergangenen Monaten reagierte Moskau jedoch verschärft auf die US-Flüge.