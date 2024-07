Es rumort im russischen Verteidigungsministerium?

Hauptgebäude des Verteidigungsministeriums in Moskau: Es rumort hinter den Mauern.

Es ist eine Nachricht, die das Zeug hat, in Russland wie eine Bombe einzuschlagen. Das "Zargrad TV" vermeldet, dass die ehemalige stellvertretende Verteidigungsministerin Tatjana Schewzowa nach Frankreich geflohen ist und nicht nur das: Sie sei übergelaufen, heißt es. Das wäre, gelinde gesagt, eine Sensation.

Der russische Präsident Putin hat Verteidigungsminister Schoigu entlassen, sein Nachfolger wird Vize-Regierungschef Beloussow. Was dieser Wechsel bedeutet, berichtet Armin Coerper.

Schewzowa war zuständig für Finanzfragen innerhalb des Ministeriums. Sie dürfte genau Bescheid wissen, wie viel Militärgerät in den letzten Jahren angeschafft, wie viele Waffen ge- und verkauft wurden. Sie wäre im aktuellen Kriegsgeschehen ein wertvolles Asset.

Schewzowa soll auch Geld veruntreut haben

Der Bericht suggeriert, dass Schewzowa nicht nur mit großen Summen innerhalb des Verteidigungsministeriums hantierte, sondern auch viel Geld in die eigene Tasche wirtschaftete. Zumindest besäße sie mehrere teure Immobilien, unter anderem in Moskau. Sie habe außerdem in den gerade stattfindenden Ermittlungen gegen die festgenommenen hochrangigen Militärs ausgesagt. Seit Wochen bleibt im russischen Verteidigungsministerium kein Stein mehr auf dem anderen.