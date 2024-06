Außenminister der Ukraine: Was Kuleba im ZDF-Interview sagt

Im Interview erklärt der ukrainische Außenminister, dass er als Diplomat immer ein Poker Face behält. Und bereit sei, mit Russland an den Verhandlungstisch zu gehen.

Und obwohl er als Optimist gilt - aus dem Häuschen ist der ukrainische Außenminister deswegen nicht. Denn große Emotionen versucht er zu vermeiden - zumindest im Beruflichen. Eine wichtige Fähigkeit, auch im Umgang mit Russland, verrät er in einem exklusiven ZDF-Interview.

In Luxemburg haben die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Ukraine und Moldau begonnen. Für viele ein historischer Tag, doch ein wirklicher Beitritt scheint noch in weiter Ferne.

Kuleba: der Problemlöser?

Es sind Verhandlungen mit einer Europäischen Union , die besonders nach den letzten Wahlen Anfang Juni weiter nach rechts gerückt ist, in der nicht jedes Mitglied Pro-Ukraine stimmt oder noch mehr Hilfen schicken will. Dmytro Kuleba reagiert darauf diplomatisch unaufgeregt: "Pessimismus ist unverantwortlich. Pessimisten gewinnen keine Kriege. Du musst optimistisch bleiben. Wir Ukrainer sind Optimisten, nicht weil wir rosa Brillen tragen, sondern weil wir eine andere Haltung zum Leben haben."

Diese Haltung lautet: Es gibt Probleme, damit du sie löst. Eine Beschreibung, die auch gut zu seinem Joballtag passt: "So sehen wir, was in Europa passiert. Wenn es Kräfte gibt, die die Europäische Union nicht wollen, Kräfte, die nicht wollen, dass die Ukraine mehr Unterstützung bekommt, dann musst du das lösen."