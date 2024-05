Autor Salman Rushdie an Giorgia Meloni: "Werde erwachsen!"

Rushdie stellte in Turin sein neues Buch "Knife" vor, in dem er sich mit einem Angriff auf ihn auseinandersetzt. Bei einer Veranstaltung 2022 in den USA war er von einem Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Wegen eines Aufrufs zu seiner Ermordung aus dem Iran lebt er seit den 1990er Jahren unter Polizeischutz.