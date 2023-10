… wurde 1947 im indischen Mumbai geboren und als Jugendlicher auf ein englisches Internat geschickt. Später studierte er Geschichte an der Elite-Universität Cambridge. Der Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1981 mit seinem zweiten Roman "Mitternachtskinder".



1989 wurde Rushdie per Fatwa vom damaligen iranischen Revolutionsführer Ajatollah Khomeini zum Tode verurteilt. Anlass der Fatwa war Rushdies Bestseller "Die satanischen Verse". Nach Ansicht radikaler Muslime beleidigt das Buch den Propheten Mohammed. In den Jahren danach lebte der Schriftsteller in ständiger Todesgefahr und unter Polizeischutz der britischen Regierung an wechselnden Orten. Im Jahr 2007 wurde er von der Queen zum Ritter geschlagen.



Rushdie schrieb Sachbücher, Romane und Kurzgeschichten. Sein Stil wird als Magischer Realismus bezeichnet, in dem sich realistische mit fantastischen Ereignissen verweben. Sein höchstes Gebot ist dabei stets die Verteidigung der Freiheit.



Seit mehr als 20 Jahren lebt der Schriftsteller nun in den USA.