Russland will Beziehungen zu Taliban ausbauen

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, hat in Afghanistan Vertreter der Taliban-Regierung getroffen. Schoigu soll in Kabul bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten der Taliban-Regierung für Wirtschaft, Abdul Ghani Baradar, versichert haben, dass Moskau die Taliban bald von seiner Liste verbotener Organisationen streichen werde.

Schoigu habe "das Interesse Russlands an einer Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit mit Afghanistan zum Ausdruck gebracht", hieß es in der Erklärung von Baradars Büro. Um die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auszubauen, werde der Name des islamischen Emirats bald von der russischen schwarzen Liste gestrichen.

Schoigu: Konstruktiver Dialog zwischen Russland und Afghanistan aufbauen

Schoigu erklärte zudem, russische Unternehmen würden sich an der Gewinnung von Rohstoffen in Afghanistan beteiligen. Die Äußerung Baradars, dass Moskau angeblich die Taliban von seiner schwarzen Liste streichen will, kommentierte er nicht.

Ein Motiv der Zusammenarbeit: Bedrohung durch ISPK

Analysten zufolge könnte Moskau eine Zusammenarbeit mit Kabul anstreben, um der Bedrohung durch den Islamischen Staat in der Provinz Chorasan (ISPK) - dem in Afghanistan ansässigen Zweig der Dschihadistenmiliz IS - entgegenzuwirken. Im März waren bei einem Angriff der ISPK auf einen Konzertsaal in Moskau mehr als 140 Menschen getötet worden.