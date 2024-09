"Tugendgesetz": Taliban bestrafen Frauen für zu lautes Reden

In Afghanistan herrscht das "Tugendgesetz" der Taliban, das es Frauen und Mädchen verbietet, in der Öffentlichkeit ihre Stimme zu erheben. Manche verschaffen sich online Gehör.

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 wurden die Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan zunehmend eingeschränkt. Immer neue Dekrete werden erlassen, die die weibliche Bevölkerung aus dem öffentlichen Leben drängen. Seit neuestem dürfen sich Frauen in der Öffentlichkeit nicht mehr laut äußern. Frauen sind verzweifelt und fordern von der internationalen Gemeinschaft mehr Unterstützung.

Singen verboten - Stimme sei intim

"Ich breche aus diesem Käfig aus" singen zwei Frauen, auf dem Boden sitzend, irgendwo versteckt in Afghanistan. Ihre Körper vollverschleiert mit einer blauen Burka. Über die sozialen Medien verbreiten sich solche Videos , werden tausendfach geklickt. Sie sind ein Protest, denn Frauen in Afghanistan ist das Singen untersagt.

Seit dem neuen "Tugendgesetz" ist auch lautes Reden verboten. Die Begründung: Die weibliche Stimme sei verführerisch und würde Männer provozieren. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Strafen rechnen, darunter Gefängnis.

Auch an Männer richten sich einige Vorgaben, zum Beispiel eine bestimmte Bartlänge einzuhalten.

Seit drei Jahren sind die Taliban in Afghanistan an der Macht. Der Alltag der Bevölkerung ist geprägt von Versorgungskrisen, Unterdrückung und Hunger.

Suizidrate afghanischer Frauen nimmt laut NGOs zu

Sima Ahmadi singt zwar nicht, aber auch sie trauert um ihre Freiheit. Vor der Machtübernahme hat sie studiert. Ihr Traum: Journalistin werden. Simas Brüder dürfen in die Schule, für Mädchen ist nach der sechsten Klasse Schluss. Ausnahmen gibt es kaum.

Die meisten der Studentinnen, meine Freunde sind verzweifelt. Sie haben keine Hoffnung für irgendetwas in ihrem Leben.

Afghaninnen bleibt oft nichts anderes übrig, als zu Hause auszuharren . "Mental geht es uns sehr schlecht", so die 22-Jährige.

In Afghanistan fehlt es an dem Nötigsten. Die Wirtschaft liegt lahm, vor allem Frauen haben keine Chance auf eine Weiterbildung.

Taliban versprachen mehr Freiheiten für Frauen

Tajwar Kaakar macht das wütend. Die ehemalige Politikerin war Teil der afghanischen Regierung unter Aschraf Ghani. Sie nahm 2021 an den Friedensverhandlungen teil und glaubte auch nach der Machtübernahme der Taliban an eine faire Teilhabe der weiblichen Bevölkerung.

Für Kaakar eine Schande für das ganze Land: "In unserer Gesellschaft gibt es Frauen, die Richterinnen, Lehrerinnen, religiöse Führerinnen werden sollten, wir haben gebildete Frauen in allen Bereichen."

Ihr Frust soll gehört werden. Von den Taliban - und von Ländern wie Deutschland: "Deren Vertreter sollten die Taliban treffen und ernsthaft mit ihnen reden." Doch ob die Welt diesem Wunsch nachkommt, ist fraglich. Ohne internationale Hilfe würden afghanische Frauen immer weiter unterdrückt, so Kaakars Sorge.

Deutschland brachte vor einigen Tagen 28 Straftäter nach Afghanistan. Was passierte mit ihnen dort?

Wie umgehen mit den Taliban?

Der UN-Sicherheitsrat forderte am vergangenen Freitag die Abschaffung des neuen "Tugendgesetzes". "Wir verurteilen auf das Schärfste, dass die Taliban Frauen und Mädchen in Afghanistan weiterhin systematisch diskriminieren und unterdrücken", hieß es in einer vom japanischen UN-Botschafter verlesenen Erklärung von zwölf der 15 Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, Südkorea und die USA.