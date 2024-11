Sean Duffy: Trump holt weiteren TV-Moderator ins Kabinett

Er solle unter anderem "eine goldene Ära des Reisens" einläuten, hieß es in der Ankündigung des designierten US-Präsidenten.

Rund eine Woche nach dem Wahlsieg von Donald Trump, nimmt seine Regierung weiter Gestalt an. Dabei scheint das wichtigste Kriterium bedingungslose Loyalität zu sein.

Zwei TV-Moderatoren in Trumps Kabinett

Die Nominierung warf Fragen auf, weil politische Beobachter in Washington die Kompetenz Hegseths für das Amt infrage stellten. Außerdem sorgten Berichte, dass Hegseth vor sieben Jahren in Ermittlungen wegen sexueller Belästigung involviert gewesen sei, für Zweifel an seiner Ernennung.