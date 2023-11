Mitbegründer von Vox: Spanischer Politiker niedergeschossen

Der Tatort, an dem Alejo Vidal-Quadras niedergeschossen wurde.

Dem spanischen Politiker und Mitbegründer der rechtspopulistischen Vox, Alejo Vidal-Quadras, ist in Madrid ins Gesicht geschossen worden. Er sei bei Bewusstsein gewesen, als er in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit.