Sudan: Laut WHO dutzende Tote nach Angriff auf Krankenhaus

Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in der Provinzhauptstadt der Region Nord-Dafur im Sudan sind mindestens 70 Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Angriffs sei das Hospital in El Fascher voll belegt gewesen, teilte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf der Plattform X mit. Bei den Opfern handle es sich um Patienten und deren Begleiter. Wegen heftiger Bombardierungen sei die Gesundheitsversorgung in der Region bereits stark eingeschränkt gewesen, schrieb Tedros weiter.