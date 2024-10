Südkorea: Nordkorea will Straßen sprengen

Südkorea: Landminen entlang der Grenze

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Nordkorea angekündigt, sämtliche Straßen- und Eisenbahnverbindungen zu Südkorea dauerhaft unterbrechen zu wollen. Begründet werden die Schritte mit dem Schutz der nationalen Sicherheit sowie zur Verhinderung eines Krieges. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs hat Nordkorea zudem in den letzten Monaten zehntausende Landminen entlang des Grenzgebiets verlegt.

Nordkoreas Artillerie in Bereitschaft

Am Sonntag erklärte das nordkoreanische Verteidigungsministerium, es habe vorläufige Anweisungen erteilt, Artillerie- und andere Armeeeinheiten an der gemeinsamen Grenze in Bereitschaft zu versetzen, das Feuer zu eröffnen. Eine Attacke könne das gesamte südkoreanische Territorium in einen Haufen Asche verwandeln.