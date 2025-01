Yoon bleibt in Haft: Demonstranten stürmen Gericht in Seoul

Der suspendierte südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol muss in Haft bleiben. Das Bezirksgericht in der Hauptstadt Seoul erließ einen entsprechenden Haftbefehl, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Ausschreitungen am Gericht

In Südkorea ist der suspendierte Präsident Yoon Suk Yeol verhaftet am Mittwoch worden. Er wurde von Polizisten und Ermittlern der Anti-Korruptionsbehörde aus seinem Regierungssitz geholt.

Erster Präsident in Haft

Das Gericht begründete seine Entscheidung für den Haftbefehl laut Yonhap mit dem Risiko, dass ansonsten Beweise vernichtet werden könnten. In der Zeit, in der Yoon in Haft sitzt, können die Ermittler den Fall an die Strafverfolgung zur Anklageerhebung übergeben.