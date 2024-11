Dschihadisten dringen offenbar bis nach Aleppo vor

Syrische Aufständische haben sich offenbar Zugang zur Stadt Aleppo verschafft. Die Kämpfer hätten zwei Autobomben am westlichen Stadtrand gezündet, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Offensive der Rebellen stellt eine dramatische Entwicklung dar in dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg - in dem sich die Fronten zuletzt wenig verändert hatten.

Ein Kommandeur der Aufständischen rief die Einwohnerinnen und Einwohner der zweitgrößten syrischen Stadt in einer Audiobotschaft in den sozialen Medien auf, mit den vorrückenden Kämpfern zu kooperieren. Augenzeugen berichteten, Bewohner von Aleppo seien wegen Raketenangriffen und Feuergefechten aus Vierteln am westlichen Stadtrand geflohen.

Agentur: Rebellen kontrollieren 70 Orte

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die Aufständischen hätten das Stadtzentrum am Freitag erreicht. Sie hätten Verteidigungslinien der syrischen Regierungstruppen am Stadtrand durchbrochen.

Vier Tote - darunter zwei Studenten

Am Mittwoch starteten Tausende Aufständische einen überraschenden Vorstoß in Richtung Aleppo. Sie sollen auf dem Weg dorthin mehrere Städte und Dörfer eingenommen haben. Syrische Staatsmedien hatten am Freitag berichtet, die Aufständischen hätten Geschosse abgefeuert, die in Studentenunterkünften auf dem Gelände der Universität von Aleppo eingeschlagen seien. Dabei seien vier Menschen getötet worden, darunter zwei Studenten.