Armut und Machtkämpfe: Syrien - ein zersplittertes Land

Für Cevic ahmt die Türkei das, was Israel im Gazastreifen macht, nach. "Ich denke, die türkischen Angriffe werden mutiger, da sie in gewisser Weise versuchen, Israels Haltung als Rechtfertigung für diese zu nutzen. Wenn also jemand sagen würde, dass das, was sie tun, gegen internationales Recht verstößt, würde die Türkei fragen, was mit ihren Rechten sei." Diese für ihn "blinde" Unterstützung, die Israel erhalte, untergrabe die Glaubwürdigkeit des Westens, sollte dieser versuchen, die türkischen Aktionen in Nordsyrien zu begrenzen.