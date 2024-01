Nach Rachedrohung: Iran schießt Raketen auf Syrien und Irak

Irans Revolutionswächter (IRGC) haben nach eigenen Angaben Ziele im Irak und in Syrien mit mehreren ballistischen Raketen attackiert. Die Angriffe seien Rache unter anderem für den verheerenden Anschlag in der südiranischen Stadt Kerman Anfang Januar sowie die Tötung eines hochrangigen IRGC-Offiziers Ende Dezember, teilte das IRGC-Webportal in der Nacht mit.

Tote und Verletzte im Nordirak

In der nordirakischen Stadt Erbil waren kurz vor Mitternacht (Ortszeit) laute Explosionen zu hören. In der Nähe eines neuen im Bau befindlichen US-Konsulats schlugen Augenzeugen zufolge mehrere Raketen ein.

Der Angriff sei eine Verletzung der Souveränität der Region und des Irak, hieß es in einer ersten Stellungnahme in der Nacht zum Dienstag.

Am Todestag des iranischen Generals Soleimani wurden bei zwei Explosionen Anfang Januar fast 100 Menschen in den Tod gerissen. Soleimani wird von systemtreuen Kräften als Märtyrer verehrt. 03.01.2024 | 2:32 min

Iran zielt auf Terrormiliz in Syrien

In Syrien wurde nach Darstellung der Revolutionswächter vor allem die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) "in den besetzten Gebieten Syriens ausfindig gemacht und durch den Abschuss einer Reihe von ballistischen Raketen zerstört", hieß es in der Mitteilung.