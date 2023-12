Tod von General in Syrien: Iran droht Israel mit Rache

In Syrien ist ein hochrangiger, iranischer General bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Israel werde für seinen Tod bezahlen, kündigte das Regime in Teheran an.

Tod von General in Syrien

Irans Präsident Ebrahim Raisi droht Israel mit Vergeltung. Quelle: Reuters

Ein hochrangiger General der iranischen Revolutionsgarden ist nach Angaben Teherans in Syrien bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die iranische Regierung drohte Israel mit Rache.

Teheran: Israel wird für Mussawis Tod bezahlen

Nach Angaben des IRGC-Webportals Sepah-News wurde bei dem Angriff am Montag General Sejed-Rasi Mussawi getötet. "Das zionistische Regime wird definitiv für den Märtyrertod unseres langjährigen Militärberaters bezahlen", hieß es auf dem Portal in einer Presseerklärung. Mussawi soll für die Koordination der militärischen Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Syrien zuständig gewesen sein.

Das israelische Militär wollte am Montagabend den Vorfall nicht kommentieren. Israel attackiert regelmäßig Ziele in Syrien um zu verhindern, dass der Iran dort seinen militärischen Einfluss mit Hilfe von Milizen ausbaut.

Syrien zählt für den Iran zur "Achse des Widerstands"

Der Iran ist mit Russland wichtigster Verbündeter der syrischen Regierung unter Machthaber Baschar al-Assad. Syrien zählt für Teheran neben der Schiitenorganisation Hisbollah im Libanon zur sogenannten "Achse des Widerstands" im Kampf gegen Israel.

Der Iran ist auch ein enger Verbündeter der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas , deren beispielloser Überfall auf Israel am 7. Oktober den Gaza-Krieg ausgelöst hatte. Seit Beginn des Kriegs gegen die Hamas hat Israel die Luftangriffe in Syrien intensiviert.