Waldbrände: Trudeau erhebt schwere Vorwürfe gegen Facebook

Der kanadische Premier Justin Trudeau hatte Militär in die Waldbrand-Regionen geschickt.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat den Internetkonzern Meta am Montag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz dafür kritisiert, Facebook-Nutzern im Land keine lokalen Nachrichten zur Waldbrandlage mehr anzuzeigen.

Gerade jetzt in einer Notsituation, wo aktuelle Informationen wichtiger denn je sind, stellt Facebook den Unternehmensprofit über die Sicherheit der Menschen.

Facebook und Insta setzen Drohung gegen Online News Act um

Meta hatte Anfang August angefangen, lokale Nachrichten auf den aus Kanada abgerufenen Profilen nicht mehr auf seinen Plattformen Facebook und Instagram anzuzeigen. Hintergrund ist die geplante Einführung des sogenannten Online News Act in Kanada.

Zehntausende in Kanada auf Meldungen über Waldbrände angewiesen

Das Inkrafttreten des Online News Act ist für Dezember geplant. Kanada kämpft seit Monaten in mehreren Teilen des Landes gegen verheerende Brände, es handelt sich um die schlimmste bekannte Waldbrand-Saison in der Geschichte des Landes.

Zehntausende Menschen haben in mehreren betroffenen Gebieten in den Provinzen British Columbia und den Northwest Territories ihre Häuser verlassen müssen. In großen Teilen Nordwestamerikas nahm zudem die Luftqualität wegen des zirkulierenden Rauches spürbar ab.