Trumps Wiederwahl verhinderte Verurteilung - Sonderermittler

Weil Trump kommende Woche wieder ins Weiße Haus einzieht, wurde die Strafverfolgung in Zusammenhang mit der Wahl 2020 gegen ihn eingestellt. (Symbolbild)

Ohne die bevorstehende Rückkehr Trumps ins Präsidentenamt "wäre das Büro des Sonderermittlers zu der Einschätzung gelangt, dass die zulässigen Beweise ausreichen würden, um eine Verurteilung vor Gericht zu erreichen und aufrechtzuerhalten", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Dokument.

Vor seinem Amtsantritt stellt Trump mehrere Gebietsansprüche. Was seine Drohungen gegen internationale Partner bedeuten und ob er Erfolg haben könnte, analysiert ZDFheute live.

Sonderermittler: Trump benutzte Lügen "als Waffe"

In dem Bericht, der in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) an den Kongress weitergeleitet wurde, heißt es weiter: