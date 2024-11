US-Wahl: Verhelfen diese Wahlgesetze Trump zur Macht?

Trump und seine Republikaner versuchen dabei nicht nur, allgemein Zweifel am Wahlsystem zu säen und so die Wahl zu delegitimieren. Sie entwickelten auch Strategien, um die Wahl in ihrem Sinne zu beeinflussen und sich womöglich so die Macht zu sichern. Die Maßnahmen reichen von neuen Gesetzen bis zu gezielten Eingriffen in die Wahlverwaltungen. Dabei helfen Trump das komplizierte Wahlrecht der USA , während seiner ersten Amtszeit eingesetzte Beamte und republikanisch geführte Regierungen in den einzelnen Bundesstaaten.