Countdown zur US-Wahl: Wann was passiert

Nicht mehr lange, bis die USA-Wahl beginnt: Die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Quelle: AFP

Der Wahlkampf in den USA geht in die letzte Runde. Derzeit liegen Kamala Harris und Donald Trump in den Umfragen sehr nah beieinander. Von Joe Bidens Rückzug, über die sexistischen Bemerkungen gegen Kamala Harris bis hin zu zwei Anschlagsversuchen auf Donald Trump - dieser Wahlkampf war ereignisreich. Die Wahl am 5. November ist Höhepunkt eines schon jetzt historischen Jahres.

Wann wird gewählt?

In einigen Bundesstaaten und für US-Amerikaner außerhalb des Landes hat die US-Wahl schon begonnen. Sie können zum Beispiel per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Offizieller Wahltag, an dem die Menschen an der Wahlurne abstimmen können, ist der 5. November. In den USA wird bei bundesweiten Wahlen immer am ersten Dienstag im November gewählt.

Trump verbreitet Lügen über den Umgang der Regierung mit Hurrikanhilfen. Eine Naturkatastrophe habe das Potenzial, die Wahl zu beeinflussen, so US-Politologe Peter Sparding. 09.10.2024 | 8:54 min

Wie kann gewählt werden?

Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, seine Stimme abzugeben. In allen Staaten kann man frühzeitig, also mindestens sechs Tage vor dem offiziellen Termin, wählen. Es gibt aber unterschiedliche Bedingungen. In Texas darf nur im Voraus, also zum Beispiel auch per Briefwahl wählen, wer über 65 Jahre alt ist oder sich nachweislich am Wahltag nicht in der Region aufhält.

Die Briefwahl hat in einigen Staaten bereits begonnen. In Maryland zum Beispiel können noch bis zum 1. November die Briefwahlunterlagen online beantragt werden.

Trump oder Harris – wer gewinnt den Kampf ums Weiße Haus? Antje Pieper war unterwegs in den hart umkämpften Swing States, in denen die Wahl entschieden wird. 10.10.2024 | 44:16 min

Wann sind die Wahllokale geöffnet?

Der Wahltag ist in den USA immer ein Dienstag, also ein Arbeitstag. Daher öffnen in Bundestaaten wie Arizona, Louisiana, Missouri, Illinois die Wahllokale bereits früh um 6 Uhr Ortszeit. In New York kann man bis 21 Uhr Ortszeit seine Stimme abgeben.

Die Wahl beginnt an der Ostküste, im Bundesstaat New Hampshire. Aufgrund der Zeitverschiebung stimmen Hawaii und Alaska als letztes ab.

Wann die Wahllokale bei der US-Wahl schließen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Braucht man einen gültigen Ausweis, um in den USA wählen zu können?

Anders als in Deutschland gibt es in den USA keine Ausweispflicht und keine Meldepflicht. Daher müssen sich Bürgerinnen und Bürger zunächst zum Wählen registrieren . Bei der Wahl selbst braucht man als US-Bürger nicht in jedem Wahllokal einen gültigen Lichtbildausweis vorzuzeigen, um wählen zu können. Das hängt vom Bundesstaat ab.

In einigen Bundesstaaten wie Arizona oder North Dakota sind auch andere Dokumente erlaubt. In Mississippi oder Indiana sind die Regeln sehr strikt, hier wird ein Lichtbildausweis verlangt. Dies kann beispielweise auch ein Führerschein oder ein Studentenausweis sein.

In diesem Jahr wird ein neuer Präsident oder eine neue Präsident in den USA gewählt! Klar, oder nicht? Was genau gewählt wird - Sherif hat 5½ spannende Fakten zur Wahl für euch. 01.03.2024 | 3:53 min

Wie viele Kandidaten stehen insgesamt zur Wahl?

Neben Harris und Trump stehen weitere Kandidaten zur Wahl, sie sind unabhängig oder treten für eine andere Partei an. Robert Kennedy Jr. zum Beispiel hat sich zwar aus dem Wahlkampf zurückgezogen, steht in einigen Staaten aber noch auf dem Wahlzettel. Bei den Grünen tritt erneut Jill Stein an. In der Regel haben diese Kandidaten keine realistische Chance, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen.

Parallel zur Präsidentschaftswahl finden auch in einzelnen Staaten zusätzlich noch Wahlen des Senats und Repräsentantenhauses statt.

Harris habe nicht nur rhetorisch gepunktet, sondern auch ihre politischen Punkte ins Spiel gebracht, erklärt Politologin Clüver-Ashbrook. Dennoch bleibt das Rennen denkbar eng. 11.09.2024 | 19:42 min

Wann wird mit Ergebnissen gerechnet?

Schon in der Wahlnacht erklären Medien wie die Nachrichtenagentur AP Sieger in den einzelnen Bundesstaaten, lange bevor die offiziellen Ergebnisse da sind. Sie beruhen auf Hochrechnungen und politischen Analysen sowie ersten Ergebnissen aus lokalen Wahlbüros.

Da sich die Zusammensetzung der Wahlberechtigten und Regeln zur Auszählung in allen Staaten unterscheiden, dauert es unterschiedlich lange, bis erste verlässliche Ergebnisse vorliegen. Bei der Wahl 2020 sorgten knappe Ergebnisse und viele Briefwahlstimmen dafür, dass erst vier Tage nach der Wahl Medien übereinstimmend Joe Biden zum Wahlsieger erklärten. Offiziell erklärte Georgia als letzter Bundesstaat erst zehn Tage nach der Wahl sein Ergebnis. Die Bundesstaaten sind selbst für die Auszählung verantwortlich.

Am 5. November 2024 wählen die USA einen neuen Präsidenten oder erstmals eine Präsidentin. Ein offenes Rennen zwischen dem neuen Team Harris/Walz und Ex-Präsident Donald Trump. 01.10.2024 | 64:00 min

Der Weg zur Präsidentschaftswahl ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Wie geht es nach der Wahl weiter?

Zunächst werden alle Stimmen ausgezählt und dann kürt jeder Bundesstaat einen Gewinner, meist gilt das "The Winner takes it all"-Prinzip . Die Frist für die Verkündung des Ergebnisses variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat. Bis Mitte Dezember müssen die Ergebnisse feststehen.

Am 16. Dezember wird der Wahlsieger oder die Wahlsiegerin von den Wahlleuten im Electoral College formell gewählt. Danach folgt die Ratifizierung in den Bundesstaaten.

Am 6. Januar 2025 werden die Stimmen offiziell ausgezählt. Das geschieht im Kongress bei einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus. Der amtierende Vizepräsident verkündet danach den Sieger. Theoretisch könnte es also passieren, dass Kamala Harris sich selbst verkündet, falls sie gewinnen sollte.

Am 20. Januar ist die Amtseinführungstag des neuen Präsidenten.