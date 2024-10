Wahlen in den USA: So viel Macht hat der Präsident wirklich

Als Regierungschef nominiert der Präsident sein Ministerkabinett, bestimmt Leiter wichtiger Behörden und Top-Regierungsvertreter wie Botschafter und Richter am Obersten Gerichtshof - bestätigt durch den Senat. Er ist Oberbefehlshaber der rund eine Million Mann starken Streitkräfte und kann diese in Krisenzeiten mobilisieren. Außerdem kann der Präsident Verurteilte begnadigen.

Gesetze, Budget und Kontrolle durch den Kongress

Gesetzentwürfe können von Delegierten eingebracht werden und sind meist Vorschläge von Abgeordneten oder Initiativen des Präsidenten. Um in Kraft zu treten, erfordert jede "bill" eine Mehrheit in beiden Kongresskammern. Schwierig wird es für den Präsidenten, seine Ideen durchzusetzen, wenn die gegnerische Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat oder gar in beiden Kammern hat. Es wird nämlich in der Regel der Parteilinie entsprechend gestimmt.