Türkei: Mob zündet nach Festnahme Geschäfte von Syrern an

In der Türkei hat ein Mob Geschäfte von Syrern angegriffen. Es seien auch Häuser und Fahrzeuge im zentraltürkischen Kayseri beschädigt worden, schrieb Innenminister Ali Yerlikaya auf X. Insgesamt seien 67 Menschen nach den Angriffen festgenommen worden.

Es ist inakzeptabel, Häuser anzuzünden, Vandalismus zu betreiben und Straßen in Brand zu setzen.

Verhaftung eines Syrers löste Ausschreitungen aus

Nach Berichten, wonach ein syrischer Mann ein siebenjähriges syrisches Mädchen sexuell belästigt haben soll, war es in der Region Melikgazi in Kayseri am Sonntagabend zu Unruhen gekommen. Der Verdächtige wurde mittlerweile verhaftet.