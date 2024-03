Kommunalwahlen in der Türkei: Wird Erdogans AKP abgestraft?

Eine Straßenkreuzung mitten in Üsküdar, einem konservativen Stadtteil von Istanbul: Hier wirkt die türkische Metropole eher wie ein Dorf. Es gibt kleine Geschäfte, viele Börek-Läden, kein Großstadt-Trubel. Doch an diesem Mittag ist Aufregung hier im asiatischen Teil Istanbuls zu spüren. Fahnen werden verteilt, Wangen rot-weiß angemalt. Ekrem Imamoglu wird erwartet. Istanbuls Oberbürgermeister wird hier eine Wahlkampfveranstaltung abhalten. Am 31. März will er die Wiederwahl gewinnen.