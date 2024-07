Gesetz beschlossen: Türkei will Straßenhunde loswerden

In Griechenland ist seit 2021 ein strenges Tierschutzgesetz in Kraft: Halter sind unter anderem verpflichtet, ihre Tiere registrieren und kastrieren zu lassen. Die Zahl der herrenlosen Tiere bleibt jedoch trotz Gesetzen und des verzweifelten Einsatzes von Tierschutzorganisationen hoch. Weit über drei Millionen streunende Katzen und Hunde soll es in Griechenland geben, genaue Zahlen liegen nicht vor.



Getötet werden dürfen gesunde Hunde und Katzen in Griechenland nicht, weder vom Staat noch von Ärzten oder gar Privatleuten. Stattdessen hat der Staat im vergangenen Jahr ein Programm in Höhe von 15 Millionen Euro aufgelegt, das Gemeinden dabei unterstützen soll, streunende Tiere kastrieren zu lassen.