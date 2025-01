Streit mit der EU: Ungarn verliert Milliarden-Förderung

Ungarn hat wegen des seit Jahren andauernden Streits mit der Europäischen Union um die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeitsauflagen Anspruch auf EU-Hilfen in Höhe von rund einer Milliarde Euro verloren.

Korruption, kaum Ärzte, Abwanderung: All das trieb wieder zehntausende Anhänger Peter Magyars auf die Straße - sein Kontrahent Viktor Orban gerät damit ordentlich unter Druck.

Gelder sind schon seit 2022 eingefroren

Ungarn setzt stattdessen auf chinesische Banken

Um Finanzierungslücken zu füllen, setzte Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orban zuletzt unter anderem auf China . Im April rief Ungarn einen Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro ab, den das Land bei chinesischen Staatsbanken aufnahm.

Die US-Wahl und der Ukraine Krieg sind auf dem Gipfel in Budapest die wichtigen Themen. Europa sucht nach Antworten, während sich Victor Orban als Gastgeber in Szene setzen möchte.

China investiert in ungarische Wirtschaft

China ist in Ungarn stark aktiv. Der E-Auto-Hersteller BYD baut ein großes Werk im südungarischen Szeged, der Batteriezellen-Erzeuger Catl eine Mega-Fabrik im ostungarischen Debrecen. Chinesische Unternehmen bauen die neue Bahnstrecke von Budapest in die serbische Hauptstadt Belgrad. Für den Bau des ungarischen Abschnitts nahm Ungarn bei der chinesischen Exim-Bank einen Kredit von fast 900 Millionen Euro auf.

Orban will notfalls EU-Haushalt blockieren

Es war nicht das erste Mal, dass Orban mit Blockaden zentraler EU-Entscheidungen drohte. So verweigerte er erst beim EU-Gipfel Mitte Dezember seine Zustimmung zur Verlängerung der Ende Januar auslaufenden Russland-Sanktionen. Diplomaten vermuteten, dass er auch in anderen Bereichen Zugeständnisse der EU-Partner erpressen wolle - etwa die Freigabe eingefrorener EU-Gelder.

Nachdem die Regierungspartei "Georgischer Traum" den Wahlsieg für sich reklamiert hat, reist Ungarns Präsident Orban an. Er gratuliert der Regierung - manche in der EU sind empört.

EU gab in Vergangenheit bereits Finanzhilfen frei

Im Dezember 2023 hatte die Kommission trotz anhaltender Kritik an Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien in Ungarn eingefrorene EU-Fördermittel in Höhe von rund zehn Milliarden Euro für das Land freigegeben.