USA stoppen Deal mit 9/11-Drahtzieher nach mehrfacher Kritik

New York City am 11. September 2001.

Das Pentagon gab die Entscheidung mit der Veröffentlichung eines Memorandums bekannt, in der Austin die Aufseherin des Verteidigungsministeriums über das entsprechende Verfahren mit "sofortiger Wirkung" von ihrer Aufgabe entband.

In den USA gibt es jedes Jahr Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001.

Angeklagten könnte wieder Todesstrafe drohen

Zugleich übernahm er selbst die direkte Aufsicht über den Fall. Er habe festgestellt, dass in Anbetracht der Bedeutung der Entscheidung, "die Verantwortung für eine solche Entscheidung bei mir liegen sollte", erklärte Austin.

Am 11. September 2001 macht Mohammed el-Amir Atta ein vollbesetztes Passagierflugzeug zur fliegenden Waffe. Wie wird ein Hamburger Student zum Top-Terrorist und Massenmörder?

3.000 Tote am 11. September 2001

Am 11. September 2001 waren bei dem bislang schlimmsten terroristischen Anschlag in den Vereinigten Staaten etwa 3.000 Menschen getötet worden.

Islamistische Terroristen hatten drei gekaperte Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York und das Pentagon nahe Washington gesteuert. Eine vierte Maschine stürzte im Bundesstaat Pennsylvania ab.