Trump droht Brics-Staaten mit hohen Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat den Ländern des Brics-Bündnisses mit Zöllen in Höhe von 100 Prozent gedroht, sollten sie sich vom US-Dollar als internationales Zahlungsmittel abwenden.

Brics-Staaten wollen Abhängigkeit vom Dollar verringern

Zur Staatengruppe Brics gehören neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika auch Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien. Die Mitglieder wollen eigenen Angaben zufolge die globale Wirtschaftsordnung reformieren, die ihrer Ansicht nach von westlich geprägten Institutionen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) dominiert wird. Zudem streben sie an, den Handel untereinander zu verstärken und die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern.

Wer seine Produkte nicht in Amerika herstelle, müsse in Zukunft Zölle zahlen, sagte US-Präsident Trump zur Wirtschaftselite, die sich kürzlich in Davos zum Weltwirtschaftsforum versammelt hatte.

23.01.2025 | 2:31 min