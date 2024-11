Donald Trump und die Realitäten des Ukraine-Kriegs

Den größten Schaden, der sich am schnellsten auf die Ukraine auswirken würde, könnte Trump anrichten, indem er die nachrichtendienstliche Unterstützung durch die Vereinigten Staaten einstellen würde - einschließlich der nachrichtendienstlichen Informationen, die für die Zielerfassung verwendet werden. Dies ist eine US-Fähigkeit, die die Europäer sicherlich nicht vollständig ersetzen könnten, sodass ihr Verlust die Fähigkeit der Ukraine beeinträchtigen würde, sensible Ziele anzugreifen - insbesondere wenn sie tief in Russland liegen.